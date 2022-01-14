國民黨前副秘書長張榮恭遭犬咬傷 飼主判拘55天

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國民黨前副秘書長張榮恭（圖）在社區遭狼犬撲倒在地咬傷，士院認為，狼犬的王姓飼主未對狼犬施以繩索或任何管束器具，日前依過失傷害罪判處拘役55天。可上訴。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北14日電）國民黨前副秘書長張榮恭在社區遭狼犬撲倒在地咬傷，全身沾染血跡。士院認為，狼犬的王姓飼主未對狼犬施以繩索或任何管束器具，日前依過失傷害罪判處拘役55天。可上訴。

士林地方法院判決書指出，張榮恭去年2月13日下午經社區警衛通知，下樓欲關閉妻子的汽車大燈，在1樓樓梯間發現狼犬「瑪莉」追逐他飼養的犬隻「花花」而上前制止，卻遭「瑪莉」撲倒在地啃咬，全身20處紅腫、擦傷及撕裂傷。

張榮恭控告「瑪莉」的王姓飼主涉嫌過失傷害，王姓飼主辯稱，雖然解開「瑪莉」的牽繩也未加裝防咬裝置，但「瑪莉」咬的是「花花」而非張榮恭。

張榮恭則指控，「瑪莉」壓在他身上大約幾十秒，傷勢是遭撲倒及與「瑪莉」扭打造成，王姓飼主隨後牽著另一隻狼犬到場卻沒有喝止，接著就把2隻狼犬帶回家。

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承審法官認為，張榮恭事發後隨即驗傷、報警，過程緊密未間斷，驗傷診斷證明書記載的傷口型態也符合遭咬齧而產生的傷勢，也有沾染血跡的衣服照片為證，因此認定張榮恭確是由「瑪莉」咬傷無疑。

法官認定，王姓飼主疏未注意，未以繩索牽引「瑪莉」，也未為「瑪莉」配戴防咬嘴罩及其餘安全設備，任由「瑪莉」四處遊走，導致張榮恭因此受傷，考量王姓飼主未與張榮恭達成和解及賠償等情狀，依過失傷害罪，判處拘役55天，得易科罰金。（編輯：戴光育）1110114