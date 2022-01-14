台積電停車場傳爆炸 男子受傷送醫

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一名陳姓男子14日前往新竹市台積電新建工程停車場牽車時，發現機車置物籃內有個黑色塑膠袋，拿起時發生爆炸致傷，警方獲報到場處理，目前已封鎖現場，初步排除是隨機傷人，詳情仍有待調查釐清。（讀者提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月14日

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（中央社記者郭宣彣新竹市14日電）1名陳姓男子今天前往竹市台積電新建工程停車場牽車，發現機車置物籃有黑色塑膠袋，當他拿起時就發生爆炸受傷，警方表示，已封鎖現場，至於是否為隨機傷人案仍待釐清。

園區保二中隊副中隊長黃國臺接受媒體訪問表示，男子在今天下午到停車場牽機車，因發現不明物體放在機車置物籃，隨即拿起發生爆炸。警消獲報後趕抵現場，將他送醫，警方也封鎖現場進行採證。

陳男向警方表示，他機車前的置物籃，都有蓋一塊抹布，但發現和原本擺放的位子不同，就把布掀開，發現籃子裡有個黑色塑膠袋，他一拿起來看就炸了。

警方指出，該機車停車場仍在興建中，外人無法隨意進入，初步排除是隨機傷人案件，炸藥威力並不算大，警告意味濃厚，目前正朝私人恩怨方向偵辦中。

金山消防分隊接受媒體採訪表示，當場救護發現，傷者身體多處受傷，如右手、右胸及右腰等部位受傷，已送醫治療。（編輯：張銘坤）1110114