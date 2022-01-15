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台積電外包商停車場遭炸傷 警調查疑為電池炸彈

2022/1/15 15:00（1/15 15:20 更新）
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一名陳姓男子14日前往新竹市台積電新建工程停車場牽車時，發現機車置物籃內有個黑色塑膠袋，拿起時發生爆炸致傷，警方15日調查，爆裂物疑為「電池炸彈」。（讀者提供）
一名陳姓男子14日前往新竹市台積電新建工程停車場牽車時，發現機車置物籃內有個黑色塑膠袋，拿起時發生爆炸致傷，警方15日調查，爆裂物疑為「電池炸彈」。（讀者提供）
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（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）新竹科學園區台積電12廠P8外包商陳姓男子昨天傍晚在停車場遭機車上陌生物品爆炸受傷，警方今天調查，爆裂物疑為「電池炸彈」，推測是使用煙火控制器引爆。

保安警察第二總隊竹科中隊副中隊長黃國臺昨天接受媒體訪問表示，陳姓男子昨天下午到停車場牽機車，因發現不明物體放在機車置物籃，隨即拿起就發生爆炸。

陳姓男子向警方表示，他的機車前置物籃都有蓋一塊抹布，但昨晚下班牽車時發現抹布移位，並發現籃子裡多了陌生的黑色塑膠袋，才拿起來看一下就爆炸。

警消獲報後趕抵現場將陳男送醫，傷勢為手指與身體部位，所幸無生命危險，警方封鎖現場採證。

保二警方調查發現，陳姓男子車上的不明包裹應是由爆竹類火藥與多顆黑貓乾電池組成，製作粗糙，現場也有找到乾電池殘骸，非專業人士也能製作，推測恐使用煙火控制器引爆。

警方調查，懷疑陳男與人摩擦引發特定人士報復，但陳男表示，自己並未與人結怨，也沒有財務糾紛。

警方指出，現場工地進出人員多，現場沒有監視器，目前案件已由新竹地檢署檢察官指揮偵辦，正調閱鄰近路口及大樓監視器，不排除隨機、尋仇等各種可能，也調閱陳男手機通聯紀錄，以釐清案情。（編輯：方沛清）1110115

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