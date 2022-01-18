「愛評網」遭併購 創辦人失業興訟討資遣費敗訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北18日電）餐飲資訊互動平台「愛評網」經2次併購後由街口網路公司接手，「愛評網」葉姓女創辦人因失業，對遭街口收購的某科技公司提告追討資遣費等。一審日前判葉女敗訴，可上訴。

一審的台北地方法院判決指出，葉女提告主張，她原本是紅谷公司員工，紅谷公司在民國106年10月30日被美團點評公司收購，美團點評公司留用紅谷公司全體員工，並將紅谷公司所有人事、資產及主力業務「愛評網」都置於美團點評公司所有的客誠科技名下，雙方並簽立聘僱合約，承認她的年資合併計算。

葉女主張，街口網路公司在108年3月27日收購客誠科技公司，同年4月1日誣稱她曠職多日而終止雙方勞動契約，但她本來就不需打卡，終止勞動契約難認合法，客誠科技無正當理由解僱她，違反勞動契約及相關法令，須給付她新台幣120萬元的資遣費及積欠工資，共計162萬元，以及給予非自願離職證明書。

客誠科技指出，葉女及其姐設立紅谷公司並開發「愛評網」網路平台，共同經營，葉女擔任紅谷公司的副執行長，美團點評公司收購紅谷公司後，將「愛評網」轉移至美團點評公司所有的客誠科技名下，但「愛評網」由葉女等人主導營運及管理是受委任專業經理人，賦予其獨立運作「愛評網」的裁量權。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

客誠科技主張，原欲借重葉女專業委其管理「愛評網」業務，但她竟帶頭阻礙資產清點程序，雙方信賴關係蕩然無存，因此公司從108年4月1日終止與她的委任契約，因雙方非僱傭關係，因此無需給付資遣費、積欠工資及特休未休的工資。

台北地院審理後認為，葉女與客誠科技的契約關係是委任關係，108年4月1日通知她終止兩造間委任關係，屬於合法，又因兩造間非屬僱傭關係，無法適用勞基法、勞退條例等規定，客誠科技不須給付資遣費、工資及發給非自願離職證明書。全案可上訴。（編輯：戴光育）1110118