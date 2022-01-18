公文積壓過多憂遭議處 新北員警偽造文書被判刑

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（中央社記者沈佩瑤新北18日電）新北市海山警分局蘇姓前巡官因公文積壓過多，擔心延誤時效遭議處，竟偽造主管已批示核可後辦理結案歸檔。法官考量他具悔意，判刑1年8月，緩刑3年，並向公庫支付20萬元。

根據新北地方法院判決書，蘇姓員警在民國105年12月24日起至110年8月15日期間，擔任新北市政府警察局海山分局交通組巡官，負責交通違規申訴調查處理、舉發違反道路交通管理事件督導、交通事故防制勤務規劃等業務。

檢警調查，蘇姓員警因公文積壓過多，擔心延誤時效而遭議處，趁同仁不注意之際，把已辦結的公文文號等簽稿，掃描彩色複印後，剪取副分局長、分局長等長官的職名章印文，及「代為決行、可、發」等文字，黏貼在尚未辦結的公文簽呈、函稿上，並竄改原印文所附簽押日期。

蘇姓員警還趁交通組長未在辦公室時盜蓋其職名章、「代為決行」文字戳章及自行書寫「可」文字於尚未辦結的公文簽呈、函稿上，之後再將變造的公文簽呈、函稿掃描彩色複印，偽造其主管已批示核可，向檔案室警員、書記辦理結案歸檔。

因公文簽呈、函稿為彩色影印而非原本，違反機關檔案管理作業手冊的規範，經海山分局檔案室書記、警員發現有剪貼痕跡等異常情形，依序報請督察室調查，進而發現此事。

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法官審理認為，蘇姓員警身為警察人員，本當謹守法律規範，恪遵職守，竟為免列管檢討、遭受懲處而犯案，所為有害於警察機關文書的憑信性，犯罪目的、手段均無可取，所為應予非難。

不過，法官考量他任職期間多次獲記功、嘉獎，因一時失慮致罹刑典，犯後坦承犯行，深具悔意，依刑法中的公務員假借職務上之機會行使偽造公文書，足以生損害於公眾及他人等罪，判刑1年8月，緩刑3年，並向公庫支付新台幣20萬元。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1110118