紅富海吸金案沒入黃金拍賣湧人潮 男攜鉅款競標

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法務部行政執行署新竹分署19日就「紅富海」吸金案主嫌名下財產進行變價，大批的金塊、金箔、金飾在拍賣前開放競標民眾進場瀏覽標的物。中央社記者管瑞平攝 111年1月19日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）紅富海心靈導師吸金案主嫌黃圓映名下財產價值約600萬元黃金，今天在苗栗地檢署首次拍賣，吸引大批民眾排隊領號碼牌，還有男子準備500萬元現金特地從台南北上參與競標。

苗栗地檢署偵辦紅富海吸金案，查扣黃圓映名下動產、不動產、現金、高價藝品、黃金等總價值新台幣172億元財產，全數沒收。今天法務部行政執行署新竹分署將其中一批價值約600萬元黃金公開拍賣，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫考量，拍賣會場規劃在苗栗地方法院大廳外，仍吸引大批民眾前往。

法務部行政執行署新竹分署主任行政執行官江佳蓉接受媒體聯訪表示，此次拍賣標的有20公克金塊、5公克到1台兩（37.5公克）金箔、金元寶、金戒指、金手鍊及各項黃金飾品，分為79標逐一拍賣，希望在過年前讓更多民眾有機會參與，在年前標得黃金入庫討個喜氣、增加國庫收入也兼顧被害請求權人權益，創造三贏。

江佳蓉指出，拍賣會訂於上午9時30分開始，工作人員7時30分到場準備時，就已有民眾排隊，有200人繳交1萬元保證金參與競標，「現場狀況比預期更踴躍」。

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等候競標民眾不乏有專業行家，在會前拿出筆電、計算機查看金價，仔細評估各品項；新竹分署則派出3名拍賣官，逐一針對物件宣布起喊價，開放買家喊價。第1項拍出的物件為重量37.4公克的金鈔1張，起喊價4萬元，最後以7萬2000元標出。

一名趙姓男子上午特地從台南北上，拖著20吋行李箱到場，他接受記者訪問指出，準備了500萬現金，原本希望能全數標回，但實際拍賣10餘件下來，認為多半喊到高於市場行情，因此遲遲未出手，下午他還要趕赴台北地檢署競標拍賣車輛。（編輯：郭諭儒）1110119

「紅富海」心靈導師吸金案主嫌黃圓映名下財產價值約新台幣600萬元黃金，19日在苗栗地檢署首次拍賣，吸引200人報名等候競標。中央社記者管瑞平攝 111年1月19日