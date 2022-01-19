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首頁 / 社會

多次偷拍女警洗澡 北市男員警遭訴檢方求重判

2022/1/19 13:20
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（中央社記者林長順台北19日電）原台北市中正第一分局陳姓員警涉嫌2度拿手機偷拍女警洗澡，被判刑10月確定。檢方又查出陳姓員警另一次偷拍女警洗澡畫面，今天再依妨害秘密罪起訴陳男，並請法官從重量刑。

27歲陳男被控於民國109年9月4日在台北市警察局中正第一分局任職期間，趁一名女同事洗澡時，拿著手機越過淋浴間隔板，竊錄女警洗澡。

檢警調查，陳男於同年9月20日晚間再度持手機越過淋浴間隔板，竊錄女警洗澡。女警察覺左上方有黑影晃動，立即穿衣攔阻陳男，要求交出手機，並告知主管。陳男被移送法辦並調整職務。

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台北地檢署依妨害秘密罪起訴陳男。台北地方法院對陳男2犯行各處6月徒刑，得易科罰金，應執行10月徒刑，得易科罰金。台灣高等法院駁回上訴確定。民事部分，法院判決陳男應賠償女警新台幣83萬餘元。

法院審理時勘驗陳男電腦，又發現陳男早在109年1月間就曾經偷拍女警洗澡畫面，移送北檢偵辦。檢察官今天依妨害秘密罪起訴陳男，並請法官從重量刑。（編輯：方沛清）1110119

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