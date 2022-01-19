約男子飲酒下藥洗劫致死 夫妻檔遭判18年2月

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台中市江男與陳女夫妻檔，去年利用交友軟體約出多名被害人飲酒迷昏，再共同洗劫財物，其中林姓被害人喝下摻有藥物的啤酒後死亡，台中地院判處夫妻檔各18年2月徒刑，可上訴。

台中地院判決書指出，陳女與江男為配偶關係，2人因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間收入不佳，共謀約出網友下藥洗劫財物。

2人透過交友軟體，陸續分別約出7名被害人飲酒聊天，由陳女趁機將磨碎的鎮靜安眠藥物粉末，摻入被害人所飲用的啤酒內，待藥效作用而陷入昏睡，2人再取走被害人的財物或信用卡盜刷，得款新台幣13萬餘元。

其中林姓男子民國110年6月12日凌晨1時多，前往台中市一家汽車旅館赴約，與陳女及江男一同飲酒，林男在喝下摻入藥物粉末的啤酒後，因自身罹有心臟肥大、左心室增厚等病症，因而引發酒精及多重藥物反應而死亡，陳女與江男見狀帶走林男的財物後逃逸。

隔日中午因林男遲未退房，汽車旅館員工前往查看時，發現林男全身赤裸躺在地上，報案通報救護車到場後，發現林男已明顯死亡而未送醫急救。案經檢警獲報後展開追查，循線逮捕江男與陳女後，全案依強盜致死罪嫌起訴。

台中地院審理時，陳女辯稱全案由江男策畫，並提醒江男應減量下藥，但江男不聽勸阻才發生憾事，她是被威脅才參與犯罪，並未從中獲取大額利益。

但法官認為，陳女未能確切指出，如何被江男脅迫參與犯行，及自由意志如何被拘束，且陳女積極邀約多名被害人至汽車旅館飲酒聊天，並與江男一同前往赴約，難認參與情節輕微。

台中地院審理後，判處陳女與江男強盜致死罪部分應執行有期徒17年，另詐欺取財罪部分處1年2月徒刑、得易科罰金，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1110119