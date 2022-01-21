雲林警破獲販毒集團起出英製衝鋒槍 3嫌收押禁見

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（中央社記者蔡智明雲林縣21日電）雲林警方破獲楊姓男子為首販毒集團，起出英製MP9衝鋒槍及海洛因磚等市價2000萬元毒品，逮捕過程楊嫌一度開槍拒捕，幸無人傷亡，全案移送地檢署偵辦，楊嫌等3人收押禁見。

雲林縣警察局今天上午召開記者會，宣布破獲販毒集團，起出海洛因磚及槍枝等證物。

雲林縣警察局刑事警察大隊長曾順光會後接受媒體聯訪表示，去年底接獲線報，指稱以29歲楊姓為首的販毒集團擁槍自重，在中、南部販售海洛因與安非他命，為躲避警方查緝經常轉移藏匿據點及更換交通工具。

曾順光說，經數月跟監埋伏，18、19日雲林警方出動30多名警力，會同屏東縣警察局，分別前往屏東東港、雲林斗六緝捕嫌犯。警方在楊嫌於東港藏匿民宅攻堅時，楊嫌拒捕使用隨身攜帶的手槍朝員警開槍，幸員警訓練有素，順利將他逮捕到案。

曾順光指出，警方在東港、斗六等地共查獲制式英國製MP9衝鋒槍1枝、制式手槍1枝、非制式手槍2枝、90子彈267顆、雙獅地球牌海洛因磚1塊半、海洛因6包、安非他命9包、現金新台幣85萬、製毒筆記等證物，其中毒品市價近2000萬元，衝鋒槍市價100萬元。

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雲林縣警察局長李謀旺表示，逮捕楊嫌等3名嫌犯後，警方正積極追查其餘共犯；訊後依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦法，楊姓主嫌等3人已收押禁見。

雲林縣長張麗善今天上午到雲林縣警局慰勉警方辛勞，她指出，這次查獲的毒品，若流入市面足以危害數萬人，在春節前及時查獲，維護雲林鄉親生命財產的安全。（編輯：戴光育）1110121

雲林縣警察局21日上午舉行記者會，宣布破獲販毒集團，起出海洛因磚及槍枝等證物，雲林縣長張麗善（左3）表示，這次查獲的毒品，若流入市面足以危害數萬人，在春節前及時查獲，維護雲林鄉親生命財產的安全。中央社記者蔡智明攝 111年1月21日

雲林警方破獲楊姓男子為首販毒集團，查獲雙獅地球牌海洛因磚（圖）。中央社記者蔡智明攝 111年1月21日