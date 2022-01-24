涉凌虐暴力討債 淡水警兵分多路逮7人送辦

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（中央社記者王鴻國新北24日電）淡水警分局今天宣布偵破涉強押被害人到山區毆打凌虐的暴力討債集團案，昨天兵分多路逮捕7人到案，詢後依組織犯罪及加重重利罪等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市政府警察局淡水分局發布新聞稿表示，26歲蔡姓天道盟太陽會幹部為首的暴力討債集團，小額借貸放款新台幣1萬元至10萬元不等，卻以每月孳息30分至120分的重利，致使借款人無力償還高額利息。

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警方表示，倘若被害人無力償還時，集團就會教唆手下到被害人住宅丟擲雞蛋、潑漆，甚至強押被害人到山區毆打、強灌礦泉水及養樂多至嘔吐，甚至還強拍女性被害人裸照，要脅不還錢就將照片散布。

警方表示，接獲線報後成立專案小組，經6個月蒐證及偵辦，在檢察官指揮下，淡水分局與台中市警察局霧峰分局員警兵分多路，將蔡男等7人拘提到案，查扣開山刀及借據、帳冊、被害人本票等涉案證物，詢後，將依組織犯罪及加重重利罪等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請羈押。（編輯：方沛清）1110124