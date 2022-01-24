更保將出版工作指引當準則 助復歸社會創造雙贏

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台灣高等檢察署檢察長、兼任更保董事長邢泰釗24日表示，台灣更生保護會將出版「更生保護工作指引」，以專業助人模式幫助更生人，讓他們生活安定並即早復歸社會。（台灣更生保護會提供）中央社記者劉世怡傳真 111年1月24日

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（中央社記者劉世怡台北24日電）台灣更生保護會今天表示，將出版「更生保護工作指引」，以專業助人模式幫助更生人，使他們生活安定並即早復歸社會，這本書將成為更保人員提供服務的準則，創造雙贏局面。

更保發布新聞稿指出，台灣高等檢察署檢察長、兼任更保董事長邢泰釗極力促成「更生保護工作指引」，內容兼具理論與實務層面，尤其透過各種案例說明，將需求評估具體化後，再提出輔導措施，可提升更生保護業務深度及廣度，更成為更保人員執行業務時教戰守則，同時也樹立更生保護精神及價值觀。

邢泰釗表示，這本「工作指引」將發行電子版，公布於網路供大眾瀏覽，讓社會大眾更瞭解更生人特質及困境，多給他們機會，讓他們能貢獻一己之力，對更生人及社會而言，能創造雙贏局面，希望更多人一起投入更生保護工作，共同幫助他們。

書中有許多案例，其中更生人凱倫感謝在復歸社會時，得到社會的協助與力量，讓自己開啟不一樣人生，並分享自己的人生經歷，人生的路無限寬廣，重要是走對的路，凱倫希望透過自己微薄力量，為社會盡一份心力。

另一個案例是1名女性更生人，她原本生活清苦，加上喪母，生活更是雪上加霜；從這個案例中，更保人員在資源不足下，積極為更生人尋找資源，解決更生人困境，這名女性更生人未來人生也因此有所改變；「指引」中，很多案例都足以發人深省。

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新聞稿提及，這本「工作指引」是更生保護會邁向專業化指標，內容分為8大單元，除介紹團隊組織與理念、更生保護內涵、服務態度及原則外，也將更生保護倫理守則明確規範，讓人員有所依循。

另外，針對各項業務例如安置、技訓、就業、就學、就醫、急難救助等及核心方案，以及圓夢創業貸款、認輔方案、家庭支持服務方案及毒品更生人社區處遇模式的內涵及流程等，也有深入說明。（編輯：戴光育）1110124