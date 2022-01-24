更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／學測111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
13架共機擾台 殲16D電戰機首次現蹤
首頁 / 社會

職業賭場藏民宅 蘇澳警攻堅逮15人

2022/1/24 18:47（1/24 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
宜蘭縣警察局蘇澳警分局22日在蘇澳鎮朝陽路一處民宅前後門部署警力攻堅，破獲天九牌職業賭場，當場查獲賭場主持人邱姓、呂姓男子及賭客共15人，並查扣賭具及賭資。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月24日
宜蘭縣警察局蘇澳警分局22日在蘇澳鎮朝陽路一處民宅前後門部署警力攻堅，破獲天九牌職業賭場，當場查獲賭場主持人邱姓、呂姓男子及賭客共15人，並查扣賭具及賭資。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭24日電）蘇澳警分局日前在蘇澳鎮朝陽路一處民宅前後門部署警力攻堅，破獲天九牌職業賭場，當場查獲賭場主持人邱姓、呂姓男子及13名賭客和賭資1萬餘元，詢後依法送辦和裁罰。

宜蘭縣警察局蘇澳分局今天發布新聞稿表示，警方日前接獲情資，蘇澳鎮朝陽地區有大批民眾聚賭，蘇澳警分局長潘嘉旺立即指示成立專案小組積極偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方掌握賭場位置及相關情資後，22日晚間9時許見時機成熟，由偵查隊及督察組持宜蘭地方法院核發的搜索票，在這處民宅前、後門部署警力攻堅，全面包抄防止賭客竄逃，一舉逮獲所有賭客和主持人。

警方指出，這處賭場是以天九牌為賭具的職業賭場，為了逃避警方查緝，還會派人在場外把風，警方當場查獲賭場主持人邱姓、呂姓男子，及賭客共15人，查扣賭具天九牌l副、骰子3顆及賭資（含抽頭金）共新台幣1萬5700元，邱姓和呂姓男子詢後依賭博罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，賭客依違反社會秩序維護法裁處。（編輯：李錫璋）1110124

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族