西門町驚傳縱火嚇壞路人 男子因口角報復遭逮

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台北市西門町24日晚間發聲縱火事件，警方追查發現，44歲李姓男子日前疑因與一名街頭表演吹口琴者起口角，趁機以打火機燃燒對方的折疊椅，延燒至緊鄰的建物騎樓柱子，波及柱上的木質包柱材料，幸未釀傷亡。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年1月25日

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）台北市西門町昨晚驚傳縱火事件，警方追查發現，44歲李姓男子日前疑因與一名街頭表演吹口琴者起口角，竟趁機以打火機燃燒對方的折疊椅，波及建物柱子，李男落網後依法送辦。

針對昨晚西門町縱火事件，台北市警察局萬華分局西門町派出所副所長陳宏安今天對外表示，昨晚9時許獲報，指轄內漢中街一帶有男子在燃燒東西，隨即派員到場處理。

經追查發現，涉案李男因先前和一名街頭表演吹口琴者有口角糾紛，他昨晚見對方不在之際，竟持打火機燃燒對方日常使用的折疊椅，隨即延燒至緊鄰的建物騎樓柱子，波及柱上的木質包柱材料，幸未釀傷亡。

警方現場立即逮捕李男，並在他身上查扣到犯案用打火機，全案詢後依涉公共危險罪嫌送辦。（編輯：方沛清）1110125