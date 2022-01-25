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胡睿兒獲准假釋付保護管束 可出監

2022/1/25 12:34（1/25 12:53 更新）
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藝人胡睿兒因夜店撿屍性侵入獄，台灣高等法院22日裁准胡睿兒假釋中付保護管束。（中央社檔案照片）
藝人胡睿兒因夜店撿屍性侵入獄，台灣高等法院22日裁准胡睿兒假釋中付保護管束。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北25日電）藝人胡睿兒被控夜店撿屍性侵，遭判處有期徒刑2年定讞，109年7月間入獄；矯正署日前通過胡睿兒假釋申請後，台灣高等法院22日裁准胡男假釋中付保護管束。可抗告。胡男可出監。

胡睿兒被控於民國107年6月間在台北市信義區一家夜店飲酒而結識被害女子，2人離開夜店到大樓樓梯間時，女子酒醉癱軟，趴在胡睿兒身上，胡睿兒見女子酒醉無力反抗，乘機性交得逞。

台北地方法院審理期間，胡睿兒以新台幣40萬元與被害人和解，但法官審酌被害人未完全原諒等因素，判胡睿兒2年徒刑，不給緩刑；胡睿兒不服提起上訴，台灣高等法院判決駁回；最高法院駁回上訴。全案定讞。

胡睿兒於109年7月21日報到入監，去年9月首度申請假釋，但遭矯正署以社會觀感不佳等理由駁回，胡睿兒今年1月再度提出申請獲准。

檢方向台灣高等法院聲請假釋中付保護管束，高院22日審酌胡睿兒於20日獲准假釋等，裁定准許。可抗告。（編輯：李亨山）1110125

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