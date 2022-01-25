更多編輯台推薦新聞：
統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

味全龍簽下林智勝 張泰山期許達成300轟
運動

味全龍簽下林智勝 張泰山期許達成300轟

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
華爾街日報：俄羅斯軟土深掘施壓烏克蘭 氣焰來自美中德
首頁 / 社會

擱淺拖救貨輪艙滿載私菸 海巡全面清艙調查

2022/1/25 18:42（1/25 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
去年底在澎湖海域擱淺獲救的貝里斯籍雜貨輪「合茂號」，傳出船上有走私香菸，高雄檢方與基隆海巡隊25日跨海前來，在港務局、澎湖岸巡與查緝隊等協助下，進行清消和開艙清查。中央社 111年1月25日
去年底在澎湖海域擱淺獲救的貝里斯籍雜貨輪「合茂號」，傳出船上有走私香菸，高雄檢方與基隆海巡隊25日跨海前來，在港務局、澎湖岸巡與查緝隊等協助下，進行清消和開艙清查。中央社 111年1月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣25日電）去年底在澎湖海域擱淺獲救的貝里斯籍雜貨輪「合茂號」，傳船上有走私香菸，高雄檢方與基隆海巡隊今天跨海開艙清查，目前正出全面調查中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

基隆海巡隊接獲線報指出，這艘擱淺的「合茂號」雜貨輪，船艙內滿載有「福建7號」等走私香菸，向高雄地檢署申請搜索票，辦案人員今天專程跨海前來，在港務局、澎湖岸巡與查緝隊等協助下，進行清消和開艙清查，並向澎湖縣政府財政處告知私菸，暫時卸置在馬公碼頭，現場並圍起警戒線管制，初估有上千箱私菸。

這艘貝里斯籍的雜貨輪「合茂號」，是在去年12月24日基隆外海52海浬處發出遇險信號，船上9名船員棄船，由探險家輪救起，航港局通報航行船隻要注意。「合茂號」自基隆外海進水後，一路南漂，12月27日晚在澎湖險礁嶼附近擱淺，交通部航港局與岸巡單位全力監控，28日配合潮汐，由大龍拖船順利拖返馬公港，迄今泊靠馬公港4號碼頭。（編輯：黃世雅）1110125

去年底在澎湖海域擱淺獲救的貝里斯籍雜貨輪「合茂號」，傳出船上有走私香菸，高雄檢方與基隆海巡隊25日跨海開艙清查。中央社 111年1月25日
去年底在澎湖海域擱淺獲救的貝里斯籍雜貨輪「合茂號」，傳出船上有走私香菸，高雄檢方與基隆海巡隊25日跨海開艙清查。中央社 111年1月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族