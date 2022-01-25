擱淺拖救貨輪艙滿載私菸 海巡全面清艙調查

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去年底在澎湖海域擱淺獲救的貝里斯籍雜貨輪「合茂號」，傳出船上有走私香菸，高雄檢方與基隆海巡隊25日跨海前來，在港務局、澎湖岸巡與查緝隊等協助下，進行清消和開艙清查。中央社 111年1月25日

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（中央社澎湖縣25日電）去年底在澎湖海域擱淺獲救的貝里斯籍雜貨輪「合茂號」，傳船上有走私香菸，高雄檢方與基隆海巡隊今天跨海開艙清查，目前正出全面調查中。

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基隆海巡隊接獲線報指出，這艘擱淺的「合茂號」雜貨輪，船艙內滿載有「福建7號」等走私香菸，向高雄地檢署申請搜索票，辦案人員今天專程跨海前來，在港務局、澎湖岸巡與查緝隊等協助下，進行清消和開艙清查，並向澎湖縣政府財政處告知私菸，暫時卸置在馬公碼頭，現場並圍起警戒線管制，初估有上千箱私菸。

這艘貝里斯籍的雜貨輪「合茂號」，是在去年12月24日基隆外海52海浬處發出遇險信號，船上9名船員棄船，由探險家輪救起，航港局通報航行船隻要注意。「合茂號」自基隆外海進水後，一路南漂，12月27日晚在澎湖險礁嶼附近擱淺，交通部航港局與岸巡單位全力監控，28日配合潮汐，由大龍拖船順利拖返馬公港，迄今泊靠馬公港4號碼頭。（編輯：黃世雅）1110125