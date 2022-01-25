遭冒名恐嚇「捐1億否則送慶記」 顏清標報警處理

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大甲鎮瀾宮董事長顏清標25日晚間發布聲明稿指出，有人假冒名義寄發恐嚇黑函，此舉嚴重影響鎮瀾宮信譽，已報警處理。（顏清標服務處提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月25日

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）有人以大甲鎮瀾宮董事長顏清標名義寄發恐嚇黑函，要求捐「壹億現金給媽祖，否則送慶記（子彈）給您」，顏清標今天發出聲明表示，此舉嚴重影響鎮瀾宮信譽，已報警處理。

近來大甲鎮瀾宮因組織章程，董事長一職任命引發爭議，今天又傳出有人假借鎮瀾宮、顏清標名義恐嚇，信中指出，「捐壹億現金給媽祖，否則送慶記給您」，文末署名董事長顏清標。

顏清標晚間發布聲明稿指出，過去常發生假借鎮瀾宮、顏清標名義恐嚇取財、勒索的方式，這次更加離譜，以鎮瀾宮及顏清標的名義寄發恐嚇黑函。幸好對方為多年好友，第一時間聯絡，才沒有讓惡徒得逞。

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聲明稿提到，近來鎮瀾宮紛擾不斷，加上鎮瀾宮的董監事改選在即，有心人士蠢蠢欲動、惡意中傷，意圖影響選舉，此舉已經嚴重影響鎮瀾宮的信譽，這樣的民主社會，還用如此拙劣手段要來影響廟的聲譽，並非大家樂見。

文末指出，目前全案交由台中市警察局第五分局調查，同時鄭重呼籲社會各界，若有收到任何署名大甲鎮瀾宮或顏清標的恐嚇信件，請第一時間送交轄區派出所備案，以正視聽、遏制歪風、捍衛權利。（編輯：謝雅竹）1110125