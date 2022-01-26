被指「愛情騙子」興訟求刪文 更審判劉建國敗訴

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（中央社記者劉世怡台北26日電）立法委員劉建國不滿電視節目主持人陳斐娟，4年前在臉書PO文指「劉建國是愛情騙子」，提告要陳女刪除臉書文章並登道歉啟事。台灣高等法院更一審今天判劉男敗訴，可上訴。

全案緣於，劉建國提告主張，陳斐娟於民國106年10月5日邀請女子李婉鈺參與電視節目錄製，李女於接受訪談時未曾表示劉建國是愛情騙子。

但陳女卻在臉書粉專張貼標題為「劉建國其實是愛情騙子」等不實言論，使閱讀者誤認他欺騙李婉鈺感情、花心、感情不忠，已損害他的名譽，訴請法院令陳女永久刪除網頁內容，並刊登道歉啟事，以及賠償新台幣50萬元。

法院一審、二審均判劉建國敗訴，劉男僅就刪除網頁內容及刊登道歉啟事部分上訴（求償50萬元沒上訴），案經三審廢棄發回，案件由高院更一審審理。

高院更一審今天認定，陳女臉書文章是以李婉鈺一方的陳述做評論，參酌李女節目上訪談內容、證人證述、相關報導，且劉建國於106年6月1日發表聲明主旨也在宣告兩人已分手等，可認李女稱因劉建國未依承諾共同召開記者會而有被騙的感覺，已與愛情有所關連；陳女將李婉鈺於錄影前、後陳述解讀為「戀情受騙」，並非毫無根據。

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更一審認為，所謂愛情騙子，並非僅指一般所謂「花心」、「用情不專」，如一方對外不願承認或刻意隱瞞交往事實，也可解讀為對感情欺騙、不負責任；另民意代表有無感情不忠或欺騙等行為，影響選民判斷民意代表的道德、品格、誠信是否無瑕，此為可受公評之事項。

更一審指出，陳女使用「愛情騙子」之詞，令人產生負面觀感，或使劉建國感到不快或難堪，但仍受憲法言論自由保障，因此仍判劉建國敗訴，全案可上訴。（編輯：李亨山）1110126