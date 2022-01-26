8學生中橫旅遊腹痛嘔吐 警消接力送下山就醫

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來自新北的荒野協會團體到中橫公路親山教育，疑在途中吃到不新鮮食物，25日晚間陸續有孩子出現腹痛、嘔吐症狀。警消26日接力合作將學生送往國軍花蓮總醫院就醫。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年1月26日

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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）來自新北的荒野協會團體到中橫公路親山教育，疑在途中吃到不新鮮食物，25日晚間8名學生出現上吐下瀉等腸胃症狀，警消今天接力合作將學生送下山就醫，花蓮衛生局派員採驗、調查原因。

新北荒野協會由家長帶孩子一行16人預計進行7天行程，隨隊家長任姓爸爸說，昨天是第3天，早上10時許曾在松雪樓到觀雲山莊間一處休息站買肉粽、茶葉蛋，有孩子反映肉粽「酸酸的」，晚間入住觀雲山莊後，陸續有孩子出現腹痛、嘔吐症狀。

觀雲山莊位於台8線中橫公路116.5公里處，海拔2374公尺處高山地區，隸屬救國團天祥青年活動中心，經家長反映後，山莊人員協助通報，由新城警分局出動警車將8名身體不適學生載往台8線138公里處交由消防局救護車接駁，近3小時車程將人送至國軍花蓮總醫院。

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國軍花蓮總醫院代理急診主任王友立接受媒體聯訪指出，初步判斷8名學生有上吐下瀉、腹痛及發燒等腸胃狀況，因學生來自桃園龜山、雙北，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫目前先做快篩，確定陰性後再進入急診室進一步採檢、治療。

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠接受媒體採訪指出，針對學生家長反映休息站買的肉粽疑似不新鮮等疑慮，將到沿途用餐店家、觀雲山莊等地採樣，也會採檢學生檢體，找出原因。（編輯：卞金峰）1110126