欠牌照稅又霸占停車格拒繳費 車被拖吊拍賣抵償

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法務部行政執行署新北分署26日表示，42歲劉姓男子積欠牌照稅上萬元，還長期霸占路邊停車格拒繳費，經查封拖吊車輛，男子卻說「車不要了」，春節後將拍賣抵償。（行政執行署新北分署提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年1月26日

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（中央社記者沈佩瑤新北26日電）行政執行署新北分署今天表示，專案抓車小組發現42歲劉姓男子積欠牌照稅上萬元，還長期霸占路邊停車格拒繳費，經查封拖吊車輛，男子卻說「車不要了」，春節後將拍賣抵償。

新北分署發布新聞稿指出，配合行政執行署推動「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，特別與新北市政府交通局合作成立專案抓車小組。

家住板橋區的42歲劉姓男子名下有一部2003年份車輛，積欠使用牌照稅約新台幣1萬3000元，另因停放路邊收費停車位多達32次未繳納停車費，挨罰9600元，各案均於民國110年11月間移送新北分署執行。

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去年12月16日，新北分署接獲交通局通報，得知該車輛停放在中和區華順街路邊收費停車格，執行人員即刻前往查封，發現汽車擋風玻璃上夾有多張繳費單，顯然占用停車位已久，隨即拖回保管，還給民眾一個停車空間。

劉男之後致電書記官表示，那部車輛已無法發動，他無意取回；新北分署表示，將於春節後拍賣，抵償相關拖吊費、保管費、欠稅及罰鍰，如尚不足清償，將繼續執行劉男其他財產。（編輯：李錫璋）1110126