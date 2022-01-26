北市5警因公重傷仍在勤 局長楊源明關懷慰問

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）農曆春節前夕，台北市警察局長楊源明為感謝因公受重傷且仍在勤員警的付出，今天特別慰問關懷5警並致贈慰問金，其中，劉旺德和陳財益多年前都因執勤受傷，導致下半身癱瘓。

台北市警察局今天發布新聞稿表示，楊源明為關懷歷年因公受重傷且現仍在勤員警，同時感謝他們在工作崗位上的犧牲奉獻，中午特別偕同3名副局長、主任秘書、督察長和人事室主任出席慰問餐敘。

同時，盼藉此關懷因公受重傷員警近況，以及了解其需求，並表達感謝之意。

市警局說，這次慰問因執勤受重傷員警共計5人，其中，刑事警察大隊小隊長劉旺德是在民國78年執勤盤查可疑人物時，遭犯嫌槍擊受傷，導致他下半身癱瘓；另，信義分局員警陳財益則是在89年執行巡邏勤務發現有機車未懸掛號牌，追緝過程發生交通事故，造成下半身癱瘓。

北投分局員警施傑耀在96年執行巡邏勤務處理家庭暴力案時，遭犯嫌持刀械刺中其左肩，造成神經肌肉失能；大安分局員警趙振佑在106年執勤發生交通事故，其右大腿粉碎性骨折而不良於行。

最後，中山分局警務佐郭仁祥於80年執行淨化專案時，和歹徒發生槍戰而不幸中彈，切除左腎。

對於這些戮力打擊犯罪卻因公受重傷的員警，楊源明會中不忘叮囑他們要持續注意療養和後續復健，同時也致贈慰問金、慰問品，讓他們感受到市警局全體團隊的體貼關懷。（編輯：張銘坤）1110126