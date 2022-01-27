RCA一軍246人提上訴 最高法院開庭辯論

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（中央社記者蕭博文台北27日電）美國無線電公司（RCA）工傷求償案，246名原告不滿更一審判決，提起上訴，最高法院今天開庭言詞辯論。律師團主張，無外顯疾病者也應獲賠，呼籲最高法院儘速自為判決。

全案源於，台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠，後來被發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。

RCA員工關懷協會於93年替受害員工及家屬提出第一波民事訴訟，即俗稱RCA一軍；最高法院107年間判RCA等4家公司賠262人共新台幣5億多元確定，另將其他246人求償案發回高院更審。

台灣高等法院更一審109年3月宣判，24人獲判賠5470萬多元，其餘222人未獲判賠，部分為文件或程序問題，大部分則是法院認為無法證明這些員工，依醫學判斷有何細胞、染色體遭到破壞而導致病理變化。

246人均提起上訴，最高法院今天開庭辯論；RCA關懷協會開庭前於法院外舉行記者會，律師林永頌指出，上訴的會員以Ｃ組「無外顯疾病」者居多，這些人沒有看得到的疾病，但基因已變異，心理也非常恐慌，並有罹病的高風險，RCA等公司仍應予賠償。

林永頌說，RCA藐視台灣法院，在最高法院107年判決賠償確定後不願履行，直到律師隔年發現母公司美國奇異公司（GE）在台承攬工程，進而執行工程款，才讓獲判賠確定的員工受償，希望最高法院針對RCA一軍上訴案自為判決，讓纏訟多年的案件有好的結果。

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RCA關懷協會理事長杜津珠則表示，事實上C組會員陸續有人罹癌，難道與當初的RCA污染無關，甚至許多會員年輕時曾流產、死胎，也有會員孩子一出生就有健康問題，因而過著恐慌、憂慮的生活，因此主張C組會員也應獲得賠償。

另一方面，RCA員工關懷協會105年間替其他受害員工及家屬共120人提起民事訴訟，即俗稱RCA二軍；一審台北地方法院判決RCA等4公司應賠償1115人共23億300萬元，寫下工傷案判賠金額最高紀錄；案經上訴，二審由高院審理中。（編輯：李亨山）1110127