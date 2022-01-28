獲假釋出獄 胡睿兒：未來要陪家人與做音樂

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藝人胡睿兒被控夜店撿屍性侵，遭判2年徒刑定讞，109年7月間入獄；胡睿兒申請假釋獲准後，28日上午出監，他受訪時表示，希望大家能過個平安的好年，過年期間會跟一般人一樣圍爐、正常過年。中央社記者林長順攝 111年1月28日

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（中央社記者林長順台北28日電）藝人胡睿兒被控夜店撿屍性侵，遭判2年徒刑定讞，109年7月間入獄；胡睿兒申請假釋獲准後，今天上午出監，下午到北檢觀護人室報到。他受訪時指出，未來要陪家人、做音樂。

胡睿兒上午10時許離開台北監獄後受訪表示，希望大家能過個平安的好年，過年期間會跟一般人一樣圍爐、正常過年。

胡睿兒被控於民國107年6月間在台北市信義區一家夜店飲酒而結識被害女子，2人離開夜店到大樓樓梯間時，女子酒醉癱軟，趴在胡睿兒身上，胡睿兒見女子酒醉無力反抗，乘機性交得逞。

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台北地方法院審理期間，胡睿兒以新台幣40萬元與被害人和解，但法官審酌被害人未完全原諒等因素，判胡睿兒2年徒刑，不給緩刑；胡睿兒不服提起上訴，台灣高等法院判決駁回；最高法院駁回上訴。全案定讞。

胡睿兒於109年7月21日報到入監，去年9月首度申請假釋，但遭矯正署以社會觀感不佳等理由駁回，胡睿兒今年1月再度提出申請獲准。檢方向台灣高等法院聲請假釋中付保護管束，高院22日裁准。（編輯：張銘坤）1110128