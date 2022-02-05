國道5號4車追撞 6人送醫

宜蘭縣消防局表示，5日晚間獲報在國道5號北上32公里處發生4部自小客追撞事故，現場有6名傷者，其中4人受困車內，隨即派遣壯圍消防分隊前往救援。確切肇事原因仍有待調查釐清。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年2月5日