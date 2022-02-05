國道5號4車追撞 6人送醫
2022/2/5 21:39（2/5 21:51 更新）
宜蘭縣消防局表示，5日晚間獲報在國道5號北上32公里處發生4部自小客追撞事故，現場有6名傷者，其中4人受困車內，隨即派遣壯圍消防分隊前往救援。確切肇事原因仍有待調查釐清。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年2月5日
（中央社記者沈如峰宜蘭縣5日電）國道5號北上路段32公里處（宜蘭頭城段），今晚發生4部自小客追撞事故，共有6人受傷送醫，所幸均無大礙，肇事原因待警方釐清。
宜蘭縣消防局表示，晚間6時14分獲報，國道5號北上32公里處，發生4部自小客追撞事故，現場6名傷者，其中4人受困車內，派遣壯圍消防分隊前往救援。
消防局指出，經救難人員前往處理後，4名受困人員已全部脫困，最後共有3男3女送往國立陽明交通大學附設醫院就醫。
陽明交通大學附設醫院表示，6名傷者分別有胸部、腹部等處疼痛情況，意識都清楚。
國道公路警察局第九公路警察大隊表示，春節期間，警方加強在國5沿線巡邏。事故發生時，附近的巡邏車獲報後立即抵達現場協助救災、暫時開放路肩通行、維持交通秩序；事故現場於晚間近7時排除，恢復正常通行，肇事原因待釐清。（編輯：屈享平）1110205
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