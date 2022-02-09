2外籍男子在綠島遭撞飛受傷 海巡暗夜渡海後送就醫

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海地籍和印尼籍2名男子8日晚間在綠島遭一輛自小客車撞飛受傷，海巡署巡邏艇漏夜將他們後送回台東救治，2人目前都沒有生命危險。（海巡署東部分署提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年2月9日

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（中央社記者盧太城台東縣9日電）海地籍和印尼籍2男子昨晚在綠島遭一輛自小客車撞噴飛受傷，海巡署巡邏艇漏夜趕往將他們後送回台東救治，目前沒有生命危險。酒駕肇事逃逸的許男事後向警方自首。

綜合海巡署東部分署第一三岸巡隊、台東縣警察局調查資料，昨天晚上10時50分4名外籍旅客在綠島街上用餐後徒步返回民宿，途中遭到一輛小客車撞上噴飛，其中海地籍和印尼籍2男子身體多處受傷，1人昏迷，2人被緊急送往綠島衛生所。

衛生所急救後向海巡署申請支援後送，海巡署巡邏艇漏夜趕往綠島，今天凌晨2時許將2名受傷男子送回台東富岡港，轉送台東馬偕醫院救治。馬偕醫院今天中午表示，2男子有頭部撕裂傷、腿部骨折，所幸皆無生命危險。

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根據警方初步調查，肇事駕駛是當地許姓男子，涉嫌酒駕肇逃，事後才向警方自首。警方依涉犯酒駕、肇逃、遺棄等罪嫌，移送台東地檢偵辦。

依據衛生福利部訂定「離島地區未具中華民國籍之緊急傷病患後送臺灣本島就醫處理原則」之相關規定，要利用空中轉診後送方案就醫，以具有中華民國之國籍者為限。如經診斷有後送台灣本島就醫需求，可自費辦理空中轉診，如無法自費則由當地衛生局或醫療院所代向行政院海岸巡防署申請支援運送。（編輯：黃世雅）1110209