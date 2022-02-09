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桃園捷運綠線吊車翻覆無人傷亡 捷工局將究責

2022/2/9 17:19（2/9 17:26 更新）
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桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程9日發生意外事故，吊車操作人員計畫將鋼模拆除移至另一處工區時，因操作不當導致吊車失去重心翻覆，直接撞擊一旁待命的吊卡車及周邊燈桿、號誌桿與店家雨遮，所幸未造成人員受傷。（桃園市政府捷運工程局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月9日
桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程9日發生意外事故，吊車操作人員計畫將鋼模拆除移至另一處工區時，因操作不當導致吊車失去重心翻覆，直接撞擊一旁待命的吊卡車及周邊燈桿、號誌桿與店家雨遮，所幸未造成人員受傷。（桃園市政府捷運工程局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月9日
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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程，今天下午1時25分發生吊車操作不當翻覆事故，所幸現場為施工封閉路段無人車經過，事故造成待命吊卡車、號誌燈桿及鄰近店家雨遮毀損。

桃園市政府捷運工程局下午發布新聞稿表示，意外事故發生於下午1時25分許，施工團隊當時正在蘆竹區中正北路1108-1號前，進行編號P13-20高架橋梁的胸牆鋼模拆除作業，吊車操作人員要計畫將鋼模拆除移置另一處工區時，因為操作不當導致吊車失去重心翻覆，直接撞擊一旁待命的吊卡車及周邊燈桿、號誌桿與店家雨遮，所幸未造成人員受傷。

捷工局指出，事故發生後現場立即停工，目前施工廠商已調派2台吊車，協助扶正傾倒吊車駛離現場，中正北路696號至蘆興街口，東側往北方面封閉，捷工局已派遣義交人員指揮現場交通，協助用路人改由西側雙向通行。

捷工局表示，將依契約檢討統包商及監造單位責任，並予以處罰。（編輯：李錫璋）1110209

桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程9日下午發生吊車操作不當意外翻覆事故，所幸現場為施工封閉路段，並無人車經過，未釀傷亡。（桃園市政府捷運工程局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月9日
桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程9日下午發生吊車操作不當意外翻覆事故，所幸現場為施工封閉路段，並無人車經過，未釀傷亡。（桃園市政府捷運工程局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月9日
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