高雄資源回收廠凌晨火警 疑分類不確實引自燃

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）高雄市環保局南區資源回收場內資源回收細分選場今天凌晨1時多火警，火勢1個多小時撲滅。環保局初步懷疑資源回收物夾雜瓦斯罐、鋰電池引自燃，詳細起火原因尚待調查。

起火地點疑在小港區北林路資源回收廠細分選場堆置區，消防局119凌晨1時多獲報，由三大隊三中隊出動16車、39人，到達時已有火煙冒出，且因廠內堆積大量易燃物，經搶救2時35分撲滅，並射水降溫避免悶燒復燃，上午持續進行殘火處理。

環保局透過新聞稿表示，詳細起火源因仍待消防局火場調查釐清，初步懷疑是資源回收物夾雜瓦斯罐、鋰電池才會自燃。

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環保局並在回收場下風處進行環境監測，5時25分在事故點東南方300公尺測量，包括甲烷、一氧化碳、氨、硫化氫均未檢出；揮發性有機物、總懸浮微粒等經架設光譜儀進行環境偵測，監測結果無明顯異常。

環保局也表示，後續加強細分選場監督管理改善，並呼籲民眾回收如瓦斯罐、殺蟲劑、噴漆、髮膠罐、打火機、電池等高壓瓶罐，務必將罐中殘氣完全排出後，再進行回收，並告知清潔隊員有高壓瓶罐、易燃物回收物，以利清潔隊員分類處理，避免悶燒情形發生。（編輯：孫承武）1110212