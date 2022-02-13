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首頁 / 社會

兄弟騎機車經台3線自摔 兄跌落10米深邊坡左腳骨折

2022/2/13 14:47（2/13 15:21 更新）
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嘉義縣台3線中埔路段13日發生一部機車自摔，乘客鄭姓男子摔落10公尺深邊坡，救援人員以器材車吊臂吊掛籃式擔架搶救，鄭男左腳骨折，全身多處擦挫傷。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 111年2月13日
嘉義縣台3線中埔路段13日發生一部機車自摔，乘客鄭姓男子摔落10公尺深邊坡，救援人員以器材車吊臂吊掛籃式擔架搶救，鄭男左腳骨折，全身多處擦挫傷。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 111年2月13日
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（中央社記者黃國芳嘉義縣13日電）嘉義縣台3線中埔路段今天發生一部機車自摔，乘客鄭姓男子摔落10公尺深邊坡，幸有樹木及雜草阻擋，被救起時，左腳骨折，另一鄭男騎士全身擦挫傷，2人為兄弟；車禍原因待調查。

嘉義縣消防局於上午9時28分接獲民眾報案，指台3線306.5公里處有一部機車自摔，車上有2人，其中1人摔落約2、3層樓高邊坡，立即派遣中埔及三和分隊前往救援。

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救援人車到達現場後，經確認21歲機車乘客鄭男意識清楚，摔落深度約10公尺深的邊坡，所幸有樹木及雜草阻擋，救援人員以器材車吊臂吊掛籃式擔架搶救，並架繩索至邊坡下救援；傷者鄭男順利被救起，左腳疑有骨折、胸部疼痛，全身多處擦挫傷。

消防局指出，機車騎士為19歲鄭男，意識清楚，全身擦挫傷，機車自摔時，並沒有一併跌落邊坡；騎士與乘客為親兄弟，後續立即由救護車送往嘉義市聖馬爾定醫院治療。（編輯：陳仁華）1110213

嘉義縣台3線中埔路段13日發生一部機車自摔，乘客鄭姓男子摔落10公尺深邊坡，幸有樹木及雜草阻擋，被救起時，左腳骨折，全身多處擦挫傷，送醫治療。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 111年2月13日
嘉義縣台3線中埔路段13日發生一部機車自摔，乘客鄭姓男子摔落10公尺深邊坡，幸有樹木及雜草阻擋，被救起時，左腳骨折，全身多處擦挫傷，送醫治療。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 111年2月13日
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