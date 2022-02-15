行政執行署拍賣 近全新賓士車342.5萬拍出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中15日電）台中地檢署偵辦詐騙與毒品案件，查扣2輛進口轎車與精品，今天囑託行政執行署台中分署變價拍賣，其中1輛賓士車幾乎是新車，消息公布後備受矚目，最後以新台幣342.5萬元拍出。

台中地檢署就偵查中案件所扣押動產，包括2021年份BENZ賓士轎車1輛、2015年份BMW轎車1輛，及精品皮帶與拖鞋，囑託台中分署今天進行拍賣，上午吸引許多民眾到場競標，共有59人到場繳交保證金領標。

行政執行署台中分署長許萬相今天接受媒體聯訪時表示，賓士車、BMW轎車同為王姓詐騙集團首腦所有，其中賓士車登記在王妻名下，購買不到半年即因詐騙案遭查獲而被查扣，里程只有2331公里，幾乎是1輛新車。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

許萬相說，近日進口車因缺晶片、缺車，拍賣相關資訊公布後，便吸引許多民眾與車商洽詢。此次拍賣的賓士車新車價約新台幣380萬元，一開標就從250萬開始喊起，一路喊價達到340萬，最後由陳男以342萬5000元得標。

另一輛BMW轎車里程11萬8836公里，有動產擔保債權67萬2088元，變價價格並未包括動產抵押債權金額，但喊價的民眾仍相當踴躍，最後以108萬5000元拍出。（編輯：謝雅竹）1110215