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俄媒：烏克蘭政府軍砲擊烏東
首頁 / 社會

台南警方破獲高利貸集團逮6人 2人聲押獲准

2022/2/17 11:19（2/17 12:53 更新）
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台南市警局刑警大隊17日宣布破獲高利貸集團，送辦6人，其中2人聲押獲准。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年2月17日
台南市警局刑警大隊17日宣布破獲高利貸集團，送辦6人，其中2人聲押獲准。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年2月17日
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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市警局刑警大隊今天宣布破獲高利貸集團，送辦6人，其中2人聲押獲准；警方調查，此集團以現代金融貸款中心作為掩護，向借款人索取高額利息，獲利逾新台幣500萬元。

台南市警局刑大人員今天告訴中央社記者，警方破獲綽號「陳主任」的高利貸犯罪集團，14日及15日在中西區及東區逮捕以李姓男子為首的嫌犯共6人，且起出木棒、開山刀、手槍、借貸資料、本票、教戰守冊及現金68萬元。

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警方調查，此集團在北區以現代金融貸款中心作為掩護，利用被害人急需用錢，要求借款時簽署多張借據及本票，並偽冒簽立保證人資料，以假民事裁定手法，向被害人及家屬索取高額利息牟利。

目前，已有12人遭此集團以多層剝削手法詐欺、恐嚇，高利貸集團也獲利逾500萬元，警方依組織犯罪條例、重利、妨害自由、強制及偽造有價證券等罪嫌移送，台南地檢署昨晚訊後聲押李姓及姚姓2名男子獲准。（編輯：黃世雅）1110217

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