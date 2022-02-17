路不平害女學生摔癱 桃園市養工處判賠2536萬

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（中央社記者林長順台北17日電）護校羅姓女學生騎機車行經桃園市龍潭楊銅路時，因路面有6公分突起，導致羅女摔車癱瘓。二審判決桃園市養工處國賠新台幣2536萬餘元。最高法院今天駁回上訴確定。

判決指出，現年25歲羅女於民國107年11月21日下午騎乘機車行經龍潭區楊銅路時，因為該路段有長約140公分、高約6公分的高低落差，導致羅女重心不穩摔倒在地。

羅女當時有四肢多處擦挫傷、頭部外傷併顱內血腫、肺炎併呼吸衰竭、交通性水腦症及全身四肢多處挫擦傷等嚴重傷害，經治療後仍終身無工作能力，且無法自理生活須專人照護，並經法院宣告為受監護之人。

羅女家人主張，桃園市養護工程處為市區道路的管理養護機關，對事故路段未及時維護，也未設置任何防護措施或警告標示，向法院提出國家賠償訴訟。

桃園市養工處主張，當天天氣晴，羅女意圖超車，才造成事故，且事故發生後，陸續有機車行經事發路段，均能安全通過，可見事故與路段有高低落差間沒有因果關係。

一、二審均不接受桃園市養工處主張，認定養工處應負賠償責任。台灣高等法院判決桃園市養工處須賠償羅女及父母2536萬8284元。最高法院今天駁回上訴。全案確定。（編輯：張銘坤）1110217