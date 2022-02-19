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台9線花蓮新城段車輛打滑自撞路樹 釀3死2傷[影]

2022/2/19 13:55（2/19 15:15 更新）
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（中央社記者張祈花蓮縣19日電）花蓮26歲戴姓男子今天駕車載4名友人前往宜蘭遊玩，上午10時多行經台9線176.3公里處，疑因天雨路滑，車輛打滑自撞路樹，車內3名乘客傷重不治，戴男與1名男性友人輕重傷送醫。

花蓮縣警察局新城分局發布新聞資料指出，上午10時11分接獲民眾報案，台9線176.3公里處鄰近懷恩橋北上外側車道發生車輛自撞路樹事故，車輛變形嚴重，5人皆受困車內。

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警消出動破壞器材，救出戴姓駕駛及左後方羅姓男性乘客，分別送國軍花蓮總醫院及花蓮慈濟醫院治療，2人意識清楚；副駕駛座李姓女乘客、後座郭姓女乘客及羅姓男乘客救出後呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫皆傷重不治。

警方初步調查，事發時天雨路滑，黑色轎車由內側車道打滑，車輛失控撞上外側車道2棵路樹，造成車輛右側嚴重受損凹陷，幾乎包覆住路樹，肇事原因仍待調查。（編輯：孫承武）1110219

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