全國唯一專款補助警察健檢 新竹市每警4500元

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新竹市長林智堅（中）21日出席新竹市警察局治安會報，指出市府在編列111年度預算時，將警察健檢的預算編列改為常態性預算，原本每人補助新台幣3500元提高至4500元，為全國唯一專款補助警察健檢的縣市。中央社記者郭宣彣攝 111年2月21日

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（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）新竹市長林智堅今天出席竹市警察局治安會報表示，市府將警察健檢預算，改編列為常態性預算，原本每人補助新台幣3500元提高至4500元，為全國唯一專款補助警察健檢的縣市。

林智堅會中指出，竹市警察不只要維護治安、疏導交通，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，警方還得支援疫調工作，相當辛苦。

林智堅說，重視基層同仁權益，在編列111年度預算時，將警察健檢預算，編列改為常態性預算，同步也提高每人補助金額至4500元，而竹市也是全國唯一用專款補助警察健檢的縣市。

林智堅今天也表揚朝山派出所警員陳彥甫，29歲陳彥甫從事警察5年來，成功阻止詐騙、搶救輕生民眾、救援受困沙洲人員等，上月尋獲失蹤未成年，獲頒績優員警。

獲績優表揚的還有現年23歲北門派出所警員林聖泰，從警剛滿1年，因搶救輕生女子性命，並將人送醫，認真積極。

新竹市警察局長郭士傑表示，感謝市長林智堅守護警察健康外，也支持警政相關公務預算編列，能購置科技辦案軟硬體設備，增添警察辦案利器，讓案件發生後能在最短時間偵破，守護城市治安。（編輯：方沛清）1110221