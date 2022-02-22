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4犬強拽女子懷中馬爾濟斯咬死 飼主判賠近8萬

2022/2/22 16:23
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（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄一隻馬爾濟斯跑出家門，主人陳姓女子跟上抱入懷中，卻遭吳姓男子帶出散步的狗狗拽下，4隻狗接著撲上咬死馬爾濟斯。高雄地院判吳男在扣除3萬元慰問金，仍應再賠償近8萬元。

高雄地方法院簡易庭審理時認為，動物（尤其是寵物）與人具有情感密切關係，已近似於家人間伴侶關係，因此在現行法規未明確將動物定位成物品情形下，應該將動物認定為介於人跟物之間的「獨立生命體」，飼主可依性質類推適用民法侵權行為相關規定請求賠償，而不限於寵物市價。

吳男出庭時雖抗辯陳女不應讓馬爾濟斯跑出家門，也應負部分責任，但法官經勘驗現場監視器畫面，發現馬爾濟斯跑出家門後，陳女馬上跟上將牠抱起走在巷弄旁側，已做好一定防護行為。在扣除先前的新台幣3萬元慰問金後，判決吳男仍應賠償7萬9550元。

判決指出，陳女民國105年10月起飼養一隻白色馬爾濟斯悉心照料，並起名為「樂樂」，但去年5月9日上午近7時，馬爾濟斯突然從陳女家中跑出到附近苓雅區三多一路151巷，結果恰好遇到騎車遛4隻狗的吳男。

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陳女發現馬爾濟斯跑出來後，趕緊將牠抱入懷中準備返家，但吳男騎車行經陳女旁邊時因未將牽繩拉緊，導致其中一隻狗將馬爾濟斯從陳女懷中拽下，其餘3隻狗見狀一撲而上狂咬，經陳女將愛犬送醫治療仍傷重不治。

傷心欲絕的陳女在扣除3萬元賠償慰問金後，向對方提起醫療費用約5萬7000元、精神撫慰金12萬元、以及診斷證明書費、喪葬費等共14萬9550元民事求償。（編輯：謝雅竹）1110222

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