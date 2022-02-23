林鴻明被控掏空金尚昌案 更二審判刑8年

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（中央社記者劉世怡台北23日電）前台北101董事長林鴻明被控涉掏空金尚昌公司案，高院更二審今天認定他構成證交法使公司為不利益交易罪2罪，判刑8年，犯罪所得3億500萬元須發還被害人外，追繳沒收。可上訴。

台灣高等法院更二審新聞資料指出，林鴻明雖否認犯罪，但依證人證詞及土地交易過程，足以認定林鴻明以違背保護林三號公司的契約及對林三號公司、金尚昌公司不利益且不合營業常規方式，將米蘭段、水仙段土地分別移轉給自己及掌控的啟揚公司名下，導致林三號公司、金尚昌公司分別受有財產損害，而使自己得利。

更二審審酌，林鴻明為具有相當社經地位企業家，竟趁公司經營困難之際，精心謀劃、掩飾關係人交易，犧牲公司及全體股東最大利益牟取私利，導致公司、股東遭受重大損害，又未據實揭露，嚴重危害證券市場的穩定及投資人、公司利害關係人的權益。

更二審考量林鴻明犯後飾詞卸責，態度不佳，致使公司受損程度、不法所得數額鉅大等情形，依違反證券交易法使公司為不利益交易罪2罪，判他應執行有期徒刑8年。可上訴。

全案緣於，檢調獲報，金尚昌開發公司涉嫌在民國88年間向中聯信託貸款逾新台幣18億元，並以淡水地區大批土地作為擔保，因未依約還款，擔保土地遭中聯信託以不良債權方式，轉賣給其他建設公司。

金尚昌實際負責人林鴻明被控指示他人出面以12億元買下逾15億元的不良債權後，與建設公司共同開發土地，謀取利益，使金尚昌公司損失鉅額開發利益；此外，金尚昌未將相關交易在財報上揭露，涉嫌掏空資產且違反證交法。

一審依違反證券交易法等罪，判林鴻明9年半徒刑，併科罰金2億元。二審改依犯偽造文書罪，判刑3月、得易科罰金，另依證交法財務報告隱匿罪，判刑1年8個月，其他被訴部分均無罪。

最高法院於民國106年6月底就偽造文書罪部分，駁回上訴確定，另外被判隱匿財報不實有罪及其他無罪部分，撤銷發回高院更審。

高院更一審審理後，依違反證交法等罪判林鴻明10年徒刑、未扣案的犯罪所得新台幣4億9746萬元沒收。

案經上訴，最高法院認為，一審判決5罪共19年定執行刑9年6月，更一審判決3罪共14年定執行刑10年，違反比例原則，且更一審判決理由不完備，撤銷原判決，發回更審，由高院更二審審理，今天宣判。（編輯：張銘坤）1110223