必翔炒股案二審 女董事長刑度減改判5年

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（中央社記者劉世怡台北24日電）必翔實業董事長蔣清明被控在民國103年炒作必翔股票，一審重判13年，二審高院重新計算犯罪所得，認定未超過1億元，今天改判5年。可上訴。

台北地檢署起訴指出，必翔公司派與市場派人士涉嫌在民國103年5月到104年底間，操縱公司股價，讓原本新台幣30元左右的價格，在104年1月攀升到68元，在6月到9月間爬升到74元。

北檢獲報調查後發現，民國93年間，蔣清明與前夫伍必翔與英國企業DHL，發生電動代步車獨家代理權續約爭議，法院最終判必翔要賠DHL公司10餘億元。

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檢方指出，蔣清明為了要解決這筆資金需求，在103年起陸續向銀行貸款，並以蔣所有的必翔股票進行質押借款；蔣為了要活絡必翔股票交易量、拉抬與維持必翔股價，涉嫌邀集多人進場買股。

北檢起訴蔣清明，前夫伍必翔犯罪嫌疑不足，處分不起訴。一審台北地院認定，蔣清明等人不法獲利高達9.5億元，重判蔣女13年、併科罰金3億元。經上訴，二審由台灣高等法院審理。（編輯：李亨山）1110224