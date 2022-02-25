漁船外海運毒回宜蘭 北市警破獲720公斤安非他命

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台北市刑警大隊25日召開記者會，宣布破獲陳姓男子等2人涉嫌透過漁船由宜蘭縣烏石漁港赴屏東外海與毒梟交易偷運毒品走私入境，查扣總重近720公斤共650包安非他命。中央社記者劉建邦攝 111年2月25日

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（中央社記者劉建邦台北25日電）陳姓男子等2人透過漁船由宜蘭縣烏石漁港赴屏東外海與毒梟交易偷運毒品走私入境，台北市警方掌握情資逮人，並在船艙夾板下密封夾層內查獲近720公斤安非他命，警詢後送辦。

台北市警察局刑警大隊今天召開記者會，出席記者會的警察局長楊源明說，去年9月分析大數據資料發現，有販毒集團在宜蘭地區利用漁船走私毒品，會同海巡署偵辦，循線逮獲陳姓男子等2人，查扣價值約新台幣20億餘元安非他命，這是北市警方歷年來查獲最大宗毒品案。

警方查出，主嫌47歲陳姓男子及隨行40歲呂姓船員有多次出入漁港紀錄，卻未捕有漁獲，2人也有毒品前科，經長期蒐證，研判陳男極有可能透過漁船由宜蘭縣烏石漁港赴屏東外海與國外毒梟交易，偷運毒品走私入境。

專案小組掌握線索後，發現陳姓男子去年10月底駕駛漁船出海運毒，隨即派員埋伏，得知陳男在11月1日入港，趁船隻停靠碼頭進行安檢時，持搜索票登船查察。

警方發現，陳姓男子把毒品藏在船艙夾板密封夾層內，再使用玻璃纖維強化塑膠材質的樹脂氣味影響偵蒐犬，且旁邊擺放大量雜物，掩飾藏匿毒品處。

警方經數小時搜索，查扣總重近720公斤共650包安非他命及1台砂輪機等物，逮捕陳姓男子等2人，經估計安非他命市價約20億餘元，可供70萬人次施用。

陳姓男子遭逮後供稱，交易毒品時，會先拍新台幣百元鈔編號提供給對方，當雙方約定在外海會面時，漁船抵達時，會以閃燈3下確認身分，靠近時再掏百元鈔票，才能完成交易。

警詢後依違反毒品危害防制條例及懲治走私條例等罪嫌，把陳姓男子等2人依移送宜蘭地檢署偵辦。

警方指出，掌握陳姓男子涉嫌透過漁船運毒情資後，與美國警方相互交換情資，經調查，陳男是販毒集團內的「子船」，再與「母船」約定在外海交易，不排除陳男受國內幫派指使運毒，將持續溯源。（編輯：李錫璋）1110225