北市警涉嫌栽槍毒無罪 收紅包洩露個資判刑11年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園25日電）北市信義警分局前偵查佐朱定邦、扶修明涉嫌為績效栽槍毒，桃園地院今天就槍毒部分判無罪；但朱定邦涉及利用職務恐嚇取財、製作不實檢舉筆錄等，判處有期徒刑11年。可上訴。

桃園地方法院判決書指出，朱定邦（50歲）、扶修明（52歲）涉嫌為了辦案績效，在2016年間查緝桃園市某處職業賭場時，藏置來路不明的槍彈，再告知不知情協辦警方查緝；另在2017年間，威脅林姓毒品假釋者提供K他命給少年吸食，再佯裝臨檢查獲。

判決表示，栽槍部分，由於主要證人證述前後不一、現場密錄器影像有所出入等，無從認定槍枝及子彈是由朱定邦等2人刻意栽槍放置；栽毒方面，同樣因證人對情節陳述未盡一致等，難認有構成栽贓毒品，此部分予以2人無罪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

判決指出，朱定邦另被控於2017年1月間得知吳姓男子因賭博獲利，以不抓吳男為由分得新台幣9萬元，後又利用職務查詢吳男的叔叔個資，並洩漏給友人；同年3月營救因詐賭遭限制自由的吳姓女子時，開口要求10萬元「營救費」；曾在通緝犯帶領下查槍，並找來不在場人士製作假檢舉筆錄。

判決表示，朱男涉及恐嚇取財、期約賄賂、洩漏個資、偽造文書等罪，犯後全數否認犯行、毫無悔意，判處應執行有期徒刑11年；檢方辦案過程另查出朱男與友人跨區在新北市投資經營賭場，賭博部分也被判刑10個月。可上訴。（編輯：戴光育）1110225