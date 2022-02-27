集團偷走蘇花改隧道500公尺電纜 警多路攔查逮6人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）竊盜集團竟將蘇花改隧道的供電系統纜線偷走，被行控中心發現通報警方，警方隨即多路攔查，查獲4車逮6人送辦；被竊500公尺長纜線復工費用難估計，影響行車安全甚大。

花蓮縣警察局新城分局今天表示，上午8時23分接獲蘇花改行控中心通報，秀林鄉仁水隧道南端口發現有人在竊取電纜線。

警方8時45分在省道台9線大清水處發現1涉案車輛南下並拒檢，往花蓮方向逃逸，立即通知線上警力前往支援攔查，攔獲2名涉案男子及大批電纜線。

新城警分局和仁交通分隊9時20分也在台9線134.7公里觀音隧道處，攔獲北上涉案小貨車，車上1男1女；另蘇澳分局南澳、澳花2所員警協助攔查，在漢本車站前以防災柵欄設置攔檢點，一輛自小客車攔檢不停衝撞柵欄導致柵欄損壞，並繼續往南行駛。

由於車輛衝撞後受損，停在台9丁線49.7公里處路旁，副駕駛座男子下車往漢本海岸方向逃逸，蘇澳分局員警立即將車上2名男子逮捕，新城分局員警則在台9線錦文隧道尋獲涉案的另一自小客車，目前共查獲4車6人，依竊盜罪移送台灣花蓮地方檢察署偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新城警分局偵查隊長駱貞輝接受媒體聯訪表示，被竊的電纜線是蘇花改隧道供電系統用，被竊取500公尺長的電纜線，市值約新台幣10多萬元，但復工費用無可估計。

駱貞輝指出，此集團專門偷竊公共工程相關纜線，尤其蘇花改屬重大交通工程，對民眾行車安全影響甚大，花蓮縣警察局長戴崇贒也趕赴現場了解狀況，並指示偵辦的專案人員繼續追查，徹底掃蕩不法。（編輯：陳仁華）1110227