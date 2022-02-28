北市修車廠驚魂夜 警查為車主偕友人砸報廢車

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台北市北投區一間修車廠28日晚間驚傳疑聚眾砸車，警方獲報立即到場了解，發現是黃姓車主擬報廢車禍事故車，所以和10多名友人到場砸車並拍照留念。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年2月28日

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）台北市北投區1間修車廠昨晚驚傳疑聚眾砸車，警方獲報立即到場了解，發現實為黃姓車主擬報廢車禍事故車，所以和10多名友人到場砸車並拍照留念，經查屬實並勸誡勿過激不當。

台北市警察局北投分局長安派出所長高崇人今天對外表示，昨晚9時43分接獲民眾報案，指轄內大度路1處修車廠聚集10多人，且疑似在砸車。

經派遣線上優勢警力到場了解，發現實為黃姓車主因日前車禍而欲報廢事故車輛，所以相約10多名友人到場砸車及拍照留念。

進一步查證確認，事故車車籍及相關資料和黃姓車主相符，且現場並無可疑違禁或危險物品；另檢視其王姓友人所拍照片和影像，確實為他們持廢棄木頭嘻鬧砸車畫面。

警方當場勸戒黃姓車主及其友人們，勿再有過激、不當行為而遭其他民眾誤會報案，浪費社會資源和影響警方維護治安能量。（編輯：張銘坤）1110228