涉貪被起訴 嘉院裁定民雄鄉代會主席120萬交保

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（中央社記者黃國芳嘉義市1日電）嘉義縣民雄鄉代會主席周榮茂涉嫌自104年2月起浮報經費詐領公款，約新台幣133萬餘元，檢方依法起訴；案件今天移審，法官晚間裁定周男以新台幣120萬元交保，並限制住居。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔接受中央社記者電訪指出，周男經訊問後，雖否認犯行，但有起訴書所載證據清單為證，足以認為周男犯罪嫌疑重大。

法官審酌案件事證已鞏固，考量周男詐領金額數目及人身自由已遭拘禁3個多月，依比例原則權衡，認為以120萬元交保，並限制住居及限制出境、出海，應得以代替羈押處分。

洪裕翔指出，周男在交保期間，如有影響證人行為，將作為再行羈押的原因。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊接受中央社記者電訪表示，周男在查獲後試圖隱匿行蹤、偵查中矢口否認犯行，為保障審理程序順遂進行，應予續行羈押禁見。對於法官晚間裁定周男交保，檢方2日將向台南高分院提出抗告。

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起訴書指出，周榮茂擔任民雄鄉鄉民代表會主席，具有法定職務權限的公務員，明知未實際購辦物品，不得以不實收據請領或浮報價額詐領公款，竟自民國104年2月起至去年10月，藉購辦茶葉、酒品、香腸禮盒及訂購宴席餐飲方式，分別從中詐領公款133萬7180元。

嘉義地檢署檢察官陳靜慧以周榮茂違反貪污治罪條例等罪嫌起訴，並考量周男擔任鄉代會主席多年，利用職務之便詐領公款達133萬7180元，敗壞官箴，影響社會大眾對於公務員執行職務廉潔、公正、程序透明的要求，建請法院予以從重量處應執行有期徒刑25年。（編輯：黃世雅）1110301