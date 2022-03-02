蓬佩奧訪台前夕遠景基金會收恐嚇信 北市警追查

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天將訪台，預計4日參加遠景基金會所舉辦的演講會。但基金會昨天收到署名「思覺失調者」的恐嚇信指稱要對蓬佩奧不利，北市警追查中。

蓬佩奧今天將抵台並停留至5日，期間將拜會總統蔡英文等多位政要，4日還將出席遠景基金會在君悅飯店舉行的閉門座談，據了解，會中可望重申力挺台灣民主自由的立場，批判中國威脅台海和平穩定。

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不過，遠景基金會昨天收到1封署名「思覺失調者」的恐嚇信，內容為「…美國惡棍藉口以拉克有大規模毀滅性武器 在以拉克殺了五百萬人」。內容雖然有許多錯字，但恐嚇意味濃厚。

信件內容為電腦打字列印，但寄件資料是手寫文字，北市警方昨天受理報案後，已採集信件上指紋及去氧核糖核酸（DNA）進行比對；追查信件郵戳發現寄出區域為新北市中和，正調閱相關監視器積極追查、偵辦。（編輯：戴光育）1110302