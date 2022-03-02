重度憂鬱妻悶死失智夫 法院認情堪憫恕判緩刑3年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園2日電）桃園市一名白吳姓女子因照顧失智丈夫重度憂鬱症發作，在病房內以枕頭悶死丈夫。桃園地院認為，本案實為人倫悲劇，故從輕量刑，今天判處她有期徒刑1年6月、緩刑3年。

桃園地方法院判決書指出，白吳姓女子長期患有重度憂鬱症、持續在就醫，她的丈夫自民國107年間起出現失智，108年間手術後出現混亂、無法辨識家人的後遺症，常對她有暴力行為。

判決書指出，白吳姓女子在照顧丈夫期間重度憂鬱症復發，108年6月4日在丈夫入住的長期洗腎護理之家內，以枕頭覆蓋丈夫口鼻，雖經院方搶救，丈夫仍在同年6月16日死亡；白吳姓女子犯後向醫護人員表明殺人，並向到場員警自首。

判決書指出，白吳姓女子所犯為刑法殺人罪，但考量她犯案時的精神狀態、照顧嚴重失智的丈夫，以及犯後自首的行徑，符合減刑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

審理時，白吳姓女子的子女也表示，「希望不要讓媽媽入監，她是基於殺人犯意沒有錯，但是實際上她也是因為被害人，她不想他那麼痛苦，才勉為其難自己下手」。

桃園地院認為，白吳姓女子的子女已受與父親死別之苦，實難再承受母親必須入監執行的悲傷，本案有其「情堪憫恕」之處，不宜再以嚴刑懲罰母親，今天判處白吳姓女子有期徒刑1年6月、緩刑3年，且不再附加其他法律上的條件。（編輯：李錫璋）1110302