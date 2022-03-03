捐贈法扶會500萬元 RCA協會讓愛延續永不妥協

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（中央社記者林長順台北3日電）法律扶助基金會今天舉辦RCA員工關懷協會捐贈新台幣500萬元基金記者會，希望以RCA事件為前車之鑑，以提供基金方式協助職災受害者，讓未來有相同處境的勞工得到法律應有權益。

法扶會表示，RCA事件為全台灣規模最大、歷時最久、受害人數最多的環境污染及工殤案件，得以抗爭至今，不僅因為受害者集體互助的力量，也集合各領域眾人之力，通力合作。法扶會不僅扮演法律專業協助的角色，並提供平台，整合各界資源，共同協助台灣史上最大規模工殤案件。

法扶會董事長范光群代表接受捐贈並表示，關懷協會透過捐贈公益基金方式，將不僅只是協助弱勢勞工，而是能從制度上來改善環境污染、工殤等案件，讓被害者也可以是助人者。關懷協會的大愛與智慧，將為台灣社會立下良好典範。

RCA員工關懷協會理事長杜津珠指出，從RCA污染事件爆發到現在20多年來，感謝法扶的律師團、學者專家，以及工傷協會的協助，關懷協會會員才能發揮永不妥協的精神堅持到現在。今天回饋法扶會500萬元也不能完全表達關懷協會的感激之情，藉此希望把愛傳出去，幫助更多需要幫助的人。

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RCA義務律師團總召林永頌也表示，身為律師團的總召，最重要的工作，就是要讓不同的專業可以對話，將員工罹癌及疾病與工廠污染的關聯性傳達給法官，然而這並不是容易的事；幸好有法扶專職律師與專家學者的共同支援、才能順利地進行法院的訴訟攻防。

林永頌說，而在此過程中，有賴於法扶做為協同合作的平台，讓整個司法程序能進行地更加順利。目前訴訟仍然持續進行中，還有更多的受害者仍在等待屬於他們的正義，因此法扶律師團、公衛專家、社運團體、工殤協會等各界將持續透過法扶的整合之下，繼續為他們爭取應有的權益。（編輯：方沛清）1110303