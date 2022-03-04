國安法案二審辯論 王炳忠指檢方舉證不足

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（中央社記者蕭博文台北4日電）新黨青年軍王炳忠等人被控犯國家安全法，一審無罪，二審今天開庭。檢察官指王炳忠等人發展組織如溫水煮青蛙，對國安危害全面而普遍；王炳忠則指檢方舉證不足，請求維持無罪。

台北地檢署起訴指出，中國籍男子周泓旭與王炳忠涉嫌利用「燎原新聞網」等組織，吸收台灣現、退役軍人等各階層人士，依國家安全法的為大陸地區黨政軍機構發展組織等罪嫌起訴王炳忠、王父王進步、林明正、侯漢廷、周泓旭。

一審台北地方法院認為，檢方舉證不足，判王炳忠等5人無罪；檢方提起上訴，二審由台灣高等法院審理，今天傳喚王炳忠等5名被告進行審理、辯論程序。

台灣高等檢察署檢察官王正皓論告指出，本案不涉及憲法保障的結社、言論自由，王炳忠等人基於犯罪故意，接受「國台辦政黨局」及「上海市政府對外聯絡辦公室」資金援助，宣揚統一、一國兩制好處，已對國安造成重大威脅。

王正皓說，發展組織並無「明顯而立即危險」的犯罪構成要件，一審卻自行創設而判無罪；即使有此要件，王炳忠等人犯行正是中共收買台灣政治人物、媒體人士的滲透手法，藉此洗腦軍人、學生、年輕人，危害更加全面而普遍，如同溫水煮青娃，已達明顯而立即的危險。

王正皓還表示，已有許多國家立法築起高牆防止中共的滲透，請法院審慎適用法律。

檢察官王亞樵則說，檢察官今天能到庭執行職務，被告能享有辯護權利，正是因為中華民國的存在，而安全是中華民國存在的基礎，王炳忠等人已著手發展組織，甚至有初步成效，請法院依法裁判。

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王炳忠則表示，檢察官口中被吸收的人到法院作證都說沒被吸收，有些是新黨的支持者，有些人則是主動參加活動，而他的收入是賣書收入，父親的收入是宮廟收入，卻被檢察官說成髒錢；檢察官從未舉證中共何人於何地、何時指示他做什麼事及給了他多少錢，全案舉證不足，請法院駁回檢察官上訴。

審判長庭末諭知，3月11日續行王炳忠父親王進步、林明正、侯漢廷、周泓旭等被告辯論程序。（編輯：張銘坤）1110304