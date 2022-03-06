北市環東大道2超跑1賓士車禍 維修費驚人

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台北市環東大道5日發生車禍，警方表示，1輛超級跑車奧斯頓馬丁（圖）在變換車道時，不慎撞及前方麥拉倫超跑，再波及旁邊車道的1輛賓士車，業者初估每輛車維修費驚人。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 111年3月6日

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（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市環東大道昨天發生車禍，新台幣1000萬餘元超級跑車奧斯頓馬丁，變換車道時，不慎撞及前方1輛麥拉倫超跑，再與1輛賓士車碰撞，業者初估每輛車維修費驚人。

台北市警方今天指出，5日清晨6時許獲報，環東大道往東方向發生車禍，派員到場發現，3輛車受損，經酒測，3名駕駛未有酒駕，且未受傷。

警方調查，駕駛超跑奧斯頓馬丁的32歲馬姓男子與駕駛麥拉倫超跑42歲陳姓男子為朋友，5日清晨行駛在環東大道往南港方向，過程中，馬男在變換車道時，不慎先撞上前方由陳男駕駛麥拉倫，再波及旁邊車道的1輛賓士車。

警方指出，肇事奧斯頓馬丁的車頭右前方保險桿掉落，麥拉倫則是左後方受損，賓士車為右側車身被刮傷，3名駕駛提及願意自行和解，員警後續留下3人姓名電話當紀錄。

警方調查車禍案結束後，超跑駕駛隨則通知拖吊業者到場協助，業者初估每輛車維修費100萬元起跳。（編輯：李亨山）1110306