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2男涉假借出租套房詐訂金 士檢聲押獲准

2022/3/8 17:18
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（中央社記者蕭博文台北8日電）吳姓男子涉嫌承租日租套房後上網佯稱出租，並營造多人搶租假象，收取被害人訂金後避不見面。士檢日前發動搜索，初步清查至少6人受害，訊後聲請羈押吳男及楊姓同夥獲准。

檢警獲報，吳姓男子去年9月起透過Airbnb承租位於台北市吳興街、忠孝東路5段等地的日租套房，並於租房網站刊登套房照片佯稱出租，吸引不少人與吳男相約看房。

吳姓男子涉嫌以暱稱為「房東大叔」的LINE帳號與有意承租的民眾聯繫，聲稱套房內仍有房客居住，必須等原租約到期後才能出租，又佯稱出租物件相當熱門，鼓吹民眾先簽下承租意向書並支付訂金。

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吳姓男子另涉嫌安排楊姓友人扮演假房客，在日租套房內向有意承租的民眾介紹屋況，並收取新台幣1萬至5萬元不等訂金；6名被害人繳交訂金後，即無法再與楊男聯繫上，懷疑受騙而向警方報案。

士林地檢署檢察官3日搜索楊男、吳男住處，發現20多份承租意向書，懷疑還有其他被害人，訊後以楊男、吳男涉犯詐欺罪且有反覆實施、勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：李亨山）1110308

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