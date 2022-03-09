高雄男子三多商圈對2逛街女噴體液 雄檢起訴

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）高雄陳姓男子涉2度於三多商圈自慰後將精液噴灑在逛街女子身上，他落網後坦承犯罪，但雄檢偵查未發現陳男自慰證據，不構成公然猥褻，依公然侮辱罪起訴，聲請簡易判決。

高雄地檢署起訴指出，劉姓女子108年8月7日下午前往高雄前鎮三多三路某間百貨內逛街時，突發現衣服傳來異味，結果摸到一小灘黏稠液體，才驚覺遭人噴精猥褻，嚇得趕緊報警。

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不過，因劉女沒看到犯案陳男，員警追查也未發現線索，使案情陷入膠著；直到1年多後，廖姓女子去年3月23日下午在同間百貨遭陳男以相同手法猥褻，警方這次才根據現場監視器畫面循線逮人。

陳男接受偵查時坦承有在公共場合自慰，再將精液噴灑到女子衣物，但辯稱時間太久忘記詳細狀況。由於被害人劉女、廖女皆未目睹對方裸露性器官，監視器也沒拍到陳男裸露或撫摸生殖器行為，因此不構成公然猥褻。雄檢偵結後，依公然侮辱罪將他起訴，聲請簡易判決。（編輯：郭諭儒）1110309