廁所放針孔偷拍女子更衣 農莊少東判刑4個月

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（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）農莊少東陳姓男子趁攝影活動在廁所放針孔攝影機偷拍多名女子如廁更衣，遭人發現報警，南投地方法院依無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判有期徒刑4月。

南投縣埔里鎮松景農莊負責人陳韋倫得知有攝影愛好團體於民國109年7月18日至農莊攝影，便在農莊戶外公用單人廁所放置針孔攝影機，偷拍宋姓、高姓、林姓等女子如廁及更衣，之後吳姓遊客發現廁所有針孔攝影機報警，警方到場查獲電腦主機、針孔攝影機等。

檢警查出，被告陳韋倫當天以針孔攝影機竊錄參加攝影活動的女遊客，其中9人與陳韋倫和解撤告，另3人堅持提告，法官審酌被告為滿足個人慾望無故竊錄受害者身體隱私部位，且未與3人和解或調解、未補償3人損害，因此，以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處有期徒刑4月，可易科罰金新台幣12萬元。

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陳韋倫當時是Cosplay圈一名有知名度的男攝影師，卻在父母經營的民宿農莊廁所裝針孔攝影機偷拍女子，被發現之後，他隔天以臉書（Facebook）帳號名稱「赤良野」發文表示，對偷拍行為感到相當後悔，也對受害人感到抱歉，偷拍是他個人行為，家人完全不知情。

當時受害者達13人，其中1人未提告、9人和解撤回告訴，林姓、宋姓、高姓女子堅持提告，由於案件屬告訴乃論，南投縣警察局埔里分局函送南投地方檢察署偵辦，陳韋倫犯後坦承犯行，南投地方法院以簡易判決處刑並查扣電腦、針孔攝影機等。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1110309