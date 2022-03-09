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對未成年兄妹伸狼爪 新北檢起訴繼父和生母

2022/3/9 17:19
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（中央社記者沈佩瑤新北9日電）一對兄妹的繼父和生母，以性教育為由對未成年的兄妹伸狼爪長達6年。新北地檢署今天依妨害性自主等罪嫌起訴這對離譜父母，少年也因成年後與妹妹發生猥褻行為被起訴。

根據新北地檢署起訴書，一對兄妹的繼父和生母，假「性教育」之名，從104年4月起至110年4月左右，分別在新北市三峽、新莊、雲林縣麥寮等地區，多次和當時尚未成年的兄妹發生性行為。

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檢警調查，去年4月間，當時已經18歲的哥哥，還與14歲的妹妹發生生殖器互相摩擦等猥褻行為，後因妹妹向學校師長、同學訴苦，全案因而曝光，檢方偵辦時，2人的母親坦承確有此事，但辯稱沒這麼多次。

檢方調查後，以對於未滿14歲或14歲以上未滿16歲男女為性交罪、成年人教唆少年及兒童犯對於未滿14歲男女為性交等罪嫌起訴這對父母；至於哥哥與妹妹發生猥褻行為部分，則依對於14歲以上未滿16歲女子為猥褻罪嫌起訴。（編輯：李錫璋）1110309

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