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男子不滿被鳴喇叭亮槍恐嚇 警方循線逮人送辦

2022/3/10 19:22
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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）蕭男駕駛大貨車行經彰化員林市員林大道時，與謝男駕駛的自小客車發生行車糾紛，謝男下車亮槍恐嚇蕭男後離開，警方獲報循線逮捕謝男，訊後將謝男依恐嚇等罪移送地檢署偵辦。

彰化縣警察局員林分局今天發布新聞指出，蕭男7日駕駛大貨車行經彰化員林市員林大道時，突然有1輛自小客車從外側車道切入內側車道，蕭男對著自小客車按喇叭，自小客車突然停車，1名男子下車打開後車廂，取出手槍恐嚇蕭男。

蕭男見狀不敢下車，連忙向男子道歉，持槍男子才開車揚長而去；蕭男向員林分局報案，分局成立專案小組調閱路口監視器畫面，8日循線找到持槍恐嚇的謝男。

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警方指出，謝男遭警方攔查時一度以為是仇家尋仇，等到員警表明身分才恍然大悟，意識到自己因亮槍恐嚇民眾遭逮捕，員警也在謝男的自小客車找到動力手槍1支及子彈等證物。

謝男供稱，手槍與子彈是在網站上買的，但對於購買手槍與子彈的用途交代不清；警方訊後將謝男依刑法恐嚇罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，移送彰化地檢署偵辦，另深入追查謝男購買手槍子彈的用途。（編輯：謝雅竹）1110310

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